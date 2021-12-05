Последствия извержения вулкана в Индонезии показали на видео

Тринадцать человек погибли из-за извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява в Индонезии. Еще около 100 получили различные травмы, в том числе серьезные ожоги. Местные власти начали эвакуацию жителей. В Сети появились фото и видео с последствиями извержения.

Эвакуировать решили более 900 человек, которые живут в опасной близости от вулкана. Кроме того, на острове проводят спасательные операции — они затрудняются из-за едкого дыма и отсутствия электричества.

Мешают также тропические дожди, которые превращают пепел в грязь.

Вулкан начал извергаться второй раз за несколько месяцев — до этого он активизировался в январе. Сейчас он выбросил столб пепла высотой 15 километров. Из-за облака пепла авиакомпаниям пришлось изменить маршруты самолетов, чтобы избежать опасной зоны.

Вулканический пепел покрыл несколько деревень в округе Лумаджанг. Консультативный центр по вулканическому пеплу отметил, что выброшенный пепел отделился от вершины Семеру, после чего ветер унес его на юго-запад.

Пока неясно, как дальше будет развиваться активность вулкана и есть ли риск очередного извержения.