Мир 23 апреля 2024, 09:01 Последствия изъятия активов России раскрыли в Совфеде Матвиенко: Совфед готов рассмотреть ответные меры на изъятие активов России РИА «Новости»

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Совет Федерации готов незамедлительно приступить к рассмотрению ответных мир в случае изъятия заблокированных активов на Западе в пользу киевского режима. Об этом в интервью гендиректору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву сказала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, сообщило РИА «Новости».

«Совфед готов незамедлительно рассмотреть ответные меры на изъятие заблокированных активов Росси в пользу Украины», — подчеркнула она.

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Матвиенко отметила, что в этом случае Европа сама понесет серьезные убытки.

«В случае конфискации замороженных активов России европейцы потеряют больше, чем мы. Поэтому в Европе этого боятся. Они понимают, что так делать нельзя, это разрушает мировую экономику. Это нелегитимный и незаконный шаг», — добавила сенатор.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал обычной кражей закон в США о конфискации активов России в пользу Украины.