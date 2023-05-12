Мир 12 мая 2023, 14:28 Последствия для Украины после провала контрнаступления ВСУ объяснили в США Офицер Дэвис: после провала контрнаступления Запад заставит Зеленского начать переговоры РИА «Новости»

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется начать переговоры с Россией после провала контрнаступления ВСУ. Об этом в материале для издания 19FortyFive написал подполковник армии США Дэниел Дэвис.

По его словам, после начала конфликта Украина понесла огромные потери. Сейчас в составе армии в основном остались лишь военнослужащие с поверхностной боевой подготовкой и ограниченным боевым опытом.

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«Несмотря на все заявления Запада, там понимают о небольшом шансе ВСУ в контрнаступлении. Скорее всего, Зеленского заставят пойти на переговоры после провала атаки», — отметил Дэвис.

Также подполковник выразил мнение, что украинские военные встретят серьезное сопротивление со стороны ВС России, что еще больше ослабит их потенциал.

«Если российские войска организуют свою контратаку после контрнаступления ВСУ, то Украине с ней вряд ли удастся справиться», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что подразделения ВСУ готовы для контрнаступления, но армии еще нужно дождаться завершения поставок западной техники.