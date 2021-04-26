Последствия аварии в Чернобыле для ликвидаторов оценили в России в канун 35-летия со дня катастрофы

Медицинские последствия для людей, которые подверглись воздействию радиации из-за аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году (АЭС), сохранятся надолго. Об этом говорится в национальном докладе РФ, который вышел к 35-летию аварии в Чернобыле.

Доклад «35 лет Чернобыльской аварии. Итоги и проблемы преодоления последствий в России» подготовили специалисты Росатома, Росгидромета, Роспотребнадзора. Работа появилась под эгидой Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН. Текст документа оказался в распоряжении РИА «Новости».

«Международное научное сообщество согласно также с тем, что за 20 лет после аварии убедительных свидетельств проявления других негативных последствий для здоровья ликвидаторов и населения (кроме рака щитовидной железы у детей), которые можно было бы отнести на счет воздействия облучения, не было получено», — сказано в докладе.

Добавляется, что медицинские прогнозы о здоровье людей, пострадавших в аварии, с радиологической точки зрения положительные. Специалисты российского национального радиационно-эпидемиологического регистратора (НРЭР) к радиационно-обусловленным последствиям отнесли повышенную заболеваемость и смертность от лейкозов у ликвидаторов аварии в первые 10 лет.

Рак щитовидной железы чаще всего проявлялся у тех, кто детьми или подростками жил на территории с плотностью загрязнения более пяти кюри в момент аварии. Также среди распространенных болезней врачи назвали болезни систем кровообращения среди ликвидаторов аварии.

Эксперты НРЭР пришли к выводу, что проблема минимизации медицинских последствий и повышения эффективности медпомощи пострадавшим в результате аварии в Чернобыле останется актуальной не в ближайшие годы, но и в перспективе.

Авария на Чернобыльской АЭС случилась в ночь на 26 апреля 1986 года. Взрыв произошел на атомном реакторе РБМК-1000 энергоблока № 4. В окружающую среду было выброшено много радиоактивных веществ. Причиной катастрофы стало грубое нарушение правил эксплуатации атомной станции. Эти ошибки допустили работники блока № 4. Больше всего атомному загрязнению на территории России подверглись Брянская, Калужская, Тульская и Орловская области.