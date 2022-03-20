Последствия атаки ВСУ на Донецк показали на видео

Украинские военные утром 20 марта атаковали Петровский район Донецка, разгромив здания детской больницы, районного исполкома, прокуратуры, бассейна и горгаза.

На кадрах видно, что стены больницы пробиты насквозь, выбиты стекла. Аналогичные повреждения и у других объектов.

Ранее сообщалось, что националисты обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, повредив 18 домов мирных жителей, два из них сгорели.

Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки уничтожено более 60 украинских военных объектов.