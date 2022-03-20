Последствия атаки ВСУ на Донецк показали на видео
Последствия атаки ВСУ на Петровский район Донецка показали на видео
Украинские военные утром 20 марта атаковали Петровский район Донецка, разгромив здания детской больницы, районного исполкома, прокуратуры, бассейна и горгаза.
На кадрах видно, что стены больницы пробиты насквозь, выбиты стекла. Аналогичные повреждения и у других объектов.
Ранее сообщалось, что националисты обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, повредив 18 домов мирных жителей, два из них сгорели.
Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки уничтожено более 60 украинских военных объектов.