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    18 марта 2022, 18:44

    Последствия атаки Мелитополя ракетой «Точка-У». Видео Минобороны

    Минобороны показало видео последствий атаки ракетой «Точка-У» по жилому району Мелитополя

    Максим Зинкин

    Украинские националисты атаковали жилой район Мелитополя из ракетного комплекса «Точка-У» с кассетной частью боеприпаса. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

    Поражающие элементы боеприпаса поразили несколько жилых домов, повредив линии электропередачи и газопровод.

    На кадрах видно, что пробиты металлические газовые трубы, а у одного из домов серьезно повреждена крыша и фасад.

    Обломки ракеты упали в частном секторе, информации о погибших или пострадавших на данный момент нет.

    Ранее Министерство обороны сообщило, что минувшей ночью украинские вооруженные формирования обстреляли Мелитополь из «Точки-У», ответным огнем российские «Искандеры» уничтожили боевые точки противника.

    В центре Донецка 14 марта произошел взрыв ракеты из комплекса «Точка-У», его жертвами стали 23 человека, еще 30 пострадали.