Последствия атаки Мелитополя ракетой «Точка-У». Видео Минобороны

Украинские националисты атаковали жилой район Мелитополя из ракетного комплекса «Точка-У» с кассетной частью боеприпаса. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Поражающие элементы боеприпаса поразили несколько жилых домов, повредив линии электропередачи и газопровод.

На кадрах видно, что пробиты металлические газовые трубы, а у одного из домов серьезно повреждена крыша и фасад.

Обломки ракеты упали в частном секторе, информации о погибших или пострадавших на данный момент нет.

Ранее Министерство обороны сообщило, что минувшей ночью украинские вооруженные формирования обстреляли Мелитополь из «Точки-У», ответным огнем российские «Искандеры» уничтожили боевые точки противника.

В центре Донецка 14 марта произошел взрыв ракеты из комплекса «Точка-У», его жертвами стали 23 человека, еще 30 пострадали.