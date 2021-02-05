Последствия антироссийских санкций для Европы оценили в Германии

«Санкции [против России] последних шести лет ничего не улучшили, а ухудшили почти все», — заявил Платцек.

Он подчеркнул, что введенные ограничения помогут странам Европейского союза лишь на время. По его словам, дальнейший диалог между ЕС и Россией возможен только на равных.

На прошлой неделе Платцек призвал Брюссель начать работу над совместной «архитектурой безопасности» с Москвой на равных условиях. Он отметил, что если этого не сделать, то Европа подтолкнет Россию к дальнейшему сближению с Китаем. Платцек уверен, что если еще и в Соединенных Штатах выберут «неправильного» президента, то «европейцы могут внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире».

Он считает, что Евросоюзу без помощи России не справиться с терроризмом, проблемами беженцев, изменения климата, разоружения и безопасности на Ближнем Востоке.