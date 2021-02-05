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    05 февраля 2021, 12:30

    Последствия антироссийских санкций для Европы оценили в Германии

    Андрей Иванов

    Санкционная политика ЕС в отношении России не принесла желаемых результатов. Ограничения оказались неэффективными и лишь все ухудшили. Об этом в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявил глава Германо-российского форума, бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек.
    Последствия антироссийских санкций для Европы оценили в Германии

    «Санкции [против России] последних шести лет ничего не улучшили, а ухудшили почти все», — заявил Платцек.

    Он подчеркнул, что введенные ограничения помогут странам Европейского союза лишь на время. По его словам, дальнейший диалог между ЕС и Россией возможен только на равных.

    На прошлой неделе Платцек призвал Брюссель начать работу над совместной «архитектурой безопасности» с Москвой на равных условиях. Он отметил, что если этого не сделать, то Европа подтолкнет Россию к дальнейшему сближению с Китаем. Платцек уверен, что если еще и в Соединенных Штатах выберут «неправильного» президента, то «европейцы могут внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире».

    Он считает, что Евросоюзу без помощи России не справиться с терроризмом, проблемами беженцев, изменения климата, разоружения и безопасности на Ближнем Востоке.