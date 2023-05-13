13 мая 2023, 10:58
Последнюю авантюру Запада, которая погубит Украину, назвали в Крыму
Глава парламента Константинов предупредил о трагедии для Украины в случае контрнаступления
Возможное контрнаступление ВСУ — последняя авантюра Запада, которая в итоге приведет к колоссальной трагедии для Украины. На это в беседе с РИА «Новости» указал глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Это будет одна из самых больших авантюр Запада, предпринятых в рамках решения украинского конфликта», — отметил он.
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По словам главы парламента, контрнаступление приведет к большому числу погибших среди украинских военных и к колоссальной трагедии для Украины.
Константинов счел атаку бойней, цель которой — красивый инфоповод. По его словам, Запад таким образом реализует циничную англо-саксонскую мораль: идите и убивайте друг друга как можно больше.
«Если никого не останется, они это тоже будут расценивать как свою победу», — резюмировал глава парламента Крыма.
Ранее китайское издание Asia Times назвало причину провала контрнаступления ВСУ.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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