Мир 30 декабря 2023, 02:34 Последний удар по Украине в ООН назвали одним из крупнейших с начала СВО ООН: удар по инфраструктуре Украины 29 декабря стал крупнейшим с начала СВО Unsplash

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Последний массированный удар по территории Украины стал одним из крупнейших с начала спецоперации. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари, его процитировало РИА «Новости».

«Удары представляли собой одно из крупнейших нападений с воздуха <…> с февраля 2022 года», — сообщил Хиари.

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В пятницу на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, которая длилась не менее трех часов.

Минобороны сообщило, что за неделю Вооруженные силы России нанесли по инфраструктуре Украины 50 групповых и один массированный удар. Целями стали объекты ВПК, военной аэродромной инфраструктуры, арсеналы и места хранения боеприпасов, вооружения и топлива для военной техники, а также места размещения подразделений ВСУ и наемников.