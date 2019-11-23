Последний суматранский носорог умер в Малайзии

В заповеднике на малазийском острове Борнео умерла последняя известная ученым особь суматранского носорога. Самка по имени Иман в возрасте 25 лет скончалась от рака.

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Как сообщило Reuters, сотрудники заботились о ней с 2014 года, когда она была обнаружена.

Директор департамента дикой природы Сабах Августин Тууг отметил, что Иман погибла гораздо раньше, чем ожидали ветеринары. Но они знали, что животное уже начало испытывать сильные боли.

Самый маленький вид носорога считается вымершим в неволе с мая 2019 года, когда погиб последний самец этой породы. По оценкам специалистов, в дикой природе могут обитать от 30 до 80 особей. К исчезновению вида привели разрушение среды обитания и браконьерство. Последним, оставшимся в природе на островах Суматра и Борнео особям, до сих пор грозит опасность.

С 2011 года Малайзия пытается возродить суматранских носорогов путем экстракорпорального оплодотворения, но пока безуспешно.