Мир 17 июля 2023, 17:24 Последний сухогруз из зерновой сделки прибыл в порт Стамбула MarineTraffic: вышедший из Одессы последний сухогруз из зерновой сделки дошел до Босфора РИА «Новости»

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Перевозящий 38,8 тысячи тонн украинской сельхозпродукции сухогруз Samsun вошел в территориальные воды Турции. Это последний корабль, проследовавший этим маршрутом в рамках зерновой сделки. По данным сайта MarineTraffic, судно находится в проливе Босфор в непосредственной близости к порту Стамбула.

На стоянке судно и его груз досмотрят представители Совместного координационного центра.

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Как отметили в Министерстве иностранных дел России, начиная со вторника, 18 июля, зерновая сделка прекратит свое существование.

В ведомстве добавили, что Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море и восстановила режим временно опасного района в северо-западной акватории.

На такой шаг власти пошли после того, как спустя год все требования России остались нереализованными из-за препятствий со стороны западных стран. В МИД назвали такое поведение саботажем, который привел к потере гуманитарного смысла «черноморской инициативы».