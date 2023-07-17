17 июля 2023, 17:24
Последний сухогруз из зерновой сделки прибыл в порт Стамбула
MarineTraffic: вышедший из Одессы последний сухогруз из зерновой сделки дошел до Босфора
Перевозящий 38,8 тысячи тонн украинской сельхозпродукции сухогруз Samsun вошел в территориальные воды Турции. Это последний корабль, проследовавший этим маршрутом в рамках зерновой сделки. По данным сайта MarineTraffic, судно находится в проливе Босфор в непосредственной близости к порту Стамбула.
На стоянке судно и его груз досмотрят представители Совместного координационного центра.
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Как отметили в Министерстве иностранных дел России, начиная со вторника, 18 июля, зерновая сделка прекратит свое существование.
В ведомстве добавили, что Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море и восстановила режим временно опасного района в северо-западной акватории.
На такой шаг власти пошли после того, как спустя год все требования России остались нереализованными из-за препятствий со стороны западных стран. В МИД назвали такое поведение саботажем, который привел к потере гуманитарного смысла «черноморской инициативы».
Турция
Корабли
зерновая сделка
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