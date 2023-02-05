Мир 05 февраля 2023, 09:57 Последний оставшийся у США козырь назвали в Турции Sabah: язык угроз остался последней козырной картой в руках США U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Власти США во внешней политике пользуются только одним оставшимся козырем — языком угроз. Однако в последние годы он начал терять свою эффективность, говорится в материале турецкого издания Sabah.

«При каждом удобном случае США демонстрируют мягкую силу, но теперь у них остался лишь один козырь в рукаве — язык угроз», — написали в статье.

Реклама

Журналисты отметили, что многие годы американские власти применяли разные методы воздействия на неугодные им страны: от государственного переворота и военного вторжения до международной изоляции и односторонних санкций.

Реклама

«Точно такие же инструменты США пытаются использовать против Турции. У них в наличии лишь одни угрозы и выдвигаемые условия, так как других способов больше не осталось», — добавил автор материала.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в невыполнении условий по передаче истребителей F-16. По его словам, американские власти угрожали его стране, когда она закупала российские системы С-400, но ничего не предложили взамен.