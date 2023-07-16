Мир 16 июля 2023, 17:57 Последний корабль перед завершением зерновой сделки покинул Украину — СМИ Reuters: последнее судно покинуло порт Одессы перед завершением зерновой сделки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Порт Одессы покинул последний перед завершением зерновой сделки корабль с продовольствием, сообщило агентства Reuters. По данным издания, речь идет о сухогрузе Samsun под флагом Турции.

Источники агентства уточнили, что на борту судна находится 38,8 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции. По информации портала MarineTraffic, сухогруз покинул порт в 08:12, а в Стамбул прибудет днем 17 июля. Тогда же завершится срок действия соглашения.

Реклама

Если стороны не продлят договор, Украина будет терять около 500 миллионов долларов ежемесячно, выяснили аналитики. Большую часть украинского зерна вывозят именно морским путем, на остальные способы доставки приходится около 20%.

Россия согласится на пролонгацию соглашения в случае выполнения поставленных ею условий, заявил президент Владимир Путин. Он акцентировал внимание на том, что до сих пор в рамках зерновой сделки для РФ никто ничего не сделал, что глава государства сравнил с игрой в одни ворота. По его мнению, генсек ООН Антониу Гутерриш прилагает все усилия для исполнения российской части договора.