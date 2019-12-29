Последний эпизод «Звездных войн» провоцирует припадки эпилепсии у зрителей

К примеру, у 19-летней Эмили Сюзанны Джонс из Нового Орлеана, штат Луизиана, случился припадок прямо в фойе кинотеатра, куда вышла, не посмотрев фильм даже полчаса. К счастью, она вовремя приняла необходимые медикаменты.

«Я посмотрела оригинальную трилогию „Звездных войн“ совсем недавно, и у меня не было никаких симптомов, а последний фильм уж слишком яркий. Хотелось бы, чтобы создатели фильмов были поумнее», — сказала девушка, добавив, что создателям фильма нужно подумать не только о зрелищности, но и о безопасности зрителей.

Другая девушка, 23-летняя Меган Уорри из Стоктона, штат Калифорния, смогла посмотреть почти весь фильм, однако после у нее случились мигрень и аура — состояние, предшествующее припадку. Она вышла из зала и вернулась, когда ей стало немного лучше.

Также сообщалось о еще трех людях, пострадавших от припадков во время сеанса. Еще два человека рассказали, что были наблюдателями таких припадков.

При этом известно, что студия Disney предупредила кинотеатры о том, что фильм может спровоцировать такую реакцию у страдающих эпилепсией.