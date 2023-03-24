Мир 24 марта 2023, 17:34 Последний эпизод 26-летнего сериала Pokemon показали в Японии Канал TV Tokyo показал последнюю серию Pokemon в Японии Кинопоиск

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Японский канал TV Tokyo сегодня показал последний эпизод аниме-сериала Pokemon, написал ТАСС. В общей сложности проект длился 26 лет.

Pokemon от компании Nintendo — одна из самых популярных современных японских франшиз. Сериал о приключениях Пикачу и Эша (в японской версии его зовут Сатоси) насчитывает 25 сезонов и более 1,2 тысячи серий. Его транслировали почти в 200 странах, в том числе в России. За четверть века покемоны успели засветиться не только в телевизионном сериале, но и в нескольких полнометражных фильмах, и в компьютерных играх.

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В ближайшее время в Японии начнут показывать новый сериал Pokemon Horizons по мотивам вселенной карманных монстров. Трейлер, который показали сразу после последней серии Pokemon, немного скрасил для фанатов этот грустный день. Ожидается, что в новом проекте основные персонажи будут новыми, но в том или ином виде в него могут также включить Эша и Пикачу.

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