«Последний блокпост» в Донбассе заняли боевики «Азова»

Недалеко от населенного пункта Золотое в Донбассе заняли позиции боевики полка «Азов». В соответствии с Минскими соглашениями 7 октября здесь должен состояться отвод сил ВСУ и ополченцев.

Боевики пошли на такой шаг якобы по приглашению местных жителей. Они бояться оказаться в «серой зоне» после отступления украинских военных. С таким заявлением выступил глава подразделения и бывший депутат Рады Андрей Билецкий. Его видеообращение опубликовано на YouTube.

«Мы даем слово, что мы никогда не покинем наш последний блокпост», — сказал глава «Азова». Если президент не выполняет свою прямую обязанность по защите украинской земли, подчеркнул Билецкий, то это за него сделают ветераны-добровольцы.

Полк «Азов» является ультраправой группировкой. На ее многих лидеров и участников в России заведены уголовные дела.

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График разведения сил и средств в населенных пунктах Золотое и Петровское был согласован на минувшей неделе на встрече в Минске участниками контактной группы. Отвод войск стал одним из условий, без выполнения которых не состоится новый саммит «нормандской четверки».

По данным Минобороны Украины, к разведению сил военные готовы. В ведомстве заявили, что для начала процесса на участке отвода в течение семи дней должен соблюдаться режим прекращения огня.