Последний афганский еврей отказался эвакуироваться из Кабула из-за долгов

Последний оставшийся в Афганистане еврей отказался покидать страну, потому что ему не дали денег на покрытие долгов. Мужчине 62 года. Его зовут Завулон Симантов.

О его отказе улетать из Кабула рассказал израильско-американский бизнесмен Моти Кахана. Он хотел организовать эвакуацию Симантова из столицы Афганистана, сообщило издание Haaretz.

Председатель стамбульского Альянса раввинов исламских государств Менди Читрик подтвердил слова Каханы. По его словам, при появлении сообщений о том, что талибы* («Талибан»* — запрещенная в России террористическая организация) приближаются к Кабулу, Симантов сказал, что хочет уехать. Тогда они связались с МИД Турции и Каханой. Потом Симантов попросил бизнесмена дать ему денег, чтобы погасить оставшиеся в Кабуле долги.

Но Кахана ему отказал, заявив, что приехал в Афганистан, чтобы помочь ему, а не для того, чтобы платить за спасение его жизни. После этого Симантов отказаться эвакуироваться.

По данным издания, мужчина живет в центре Кабула — в синагоге, которую собственноручно отремонтировал. Его супруга и дети с 1998 года живут в Израиле.

Последним афганским евреем Симантов стал в 2005 году, после смерти Ицхака Леви. Оба торговали коврами и ювелирными украшениями и страшно враждовали, даже писали друг на друга доносы талибам*, которые управляли Афганистаном до 2001 года. Леви обвинил Симантова в краже еврейских реликвий. В ответ Симантов заявил, что Леви якобы держит тайный бордель, где продает алкоголь. В итоге их обоих заключили в тюрьму, но вскоре выгнали оттуда за драки в камере.

Представитель талибов* Сухайль Шахин заявил, что не знает последнего еврея, но заверил — новый режим «не причинит вреда меньшинствам».

«В стране есть сикхи и индусы, и они могут практиковать свою религию», — добавил он.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, запрещена на территории России.