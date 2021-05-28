Последние секунды жизни белорусского егеря во время нападения кабана попали на видео

Дикий кабан убил белорусского егеря в лесу. Мужчина снял последний момент своей жизни на видео. Ролик опубликовал СК республики.

На кадрах видно, что егерь снимает заболоченный участок леса, рядом лает собака. Потом он истошно кричит и падает на землю.

По данным сайта kp.by, 43-летний егерь погиб вечером 26 мая в Червенском районе. Его тело с многочисленными травмами нашли коллеги в лесу. Следственно-оперативная группа нашла на месте нападения дикого животного на человека мобильный телефон — в нем было это видео. Как написал сайт, в тот день егерь отправился в лес по работе и пропал. Его начали искать.

«По факту гибели мужчины проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — приводит kp.by текст сообщения следственного ведомства.

Осенью прошлого года жители Москвы и Санкт-Петербурга делились в социальных сетях фотографиями и видео диких кабанов, которые начали приходить в города. Тогда специалисты рассказали, что эти звери бывают опасны в трех случаях: когда мать охраняет поросят, когда идет гон и когда животные ранены.