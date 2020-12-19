Госдепартамент США и администрация президента США Дональда Трампа уведомили Конгресс о том, что намерены закрыть два оставшихся российских консульства — временно в Екатеринбурге и навсегда во Владивостоке. Единственным дипломатическим центром США в России станет посольство в Москве.

Об этом сообщило The Associated Press со ссылкой на полученный в распоряжение документ. В нем сказано, что закрытие консульств связано с текущими кадровыми проблемами представительства США в связи с введенным Россией в 2017 году ограничением персонала на миссии американцев.

В 2018 году было закрыто консульство США в Санкт-Петербурге после того, как США приказали закрыть российское консульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Точные сроки закрытия еще не определены. Вероятно, американский персонал будет переведен в посольство в Москве, а местные жители уволены. По оценкам ведомства, окончательное закрытие консульства в Приморье позволит сэкономить 3,2 миллиона долларов в год. Сейчас в консульствах во Владивостоке и Екатеринбурге работают десять американских дипломатов и 33 местных сотрудника.

Отмечается, что после закрытия консульств без представительства США останутся огромные территории. Это может создать серьезные проблемы для американских путешественников и россиян, которые хотели бы получить визу для въезда в Америку.