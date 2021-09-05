Последнего узника Гуантанамо из России захотели вернуть на родину

Россиянина Равиля Мингазова, который был последним узником тюрьмы Гуантанамо из РФ, могут принудительно вернуть на родину. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на адвоката Гэри Томпсона и членов его семьи.

Как отметил в беседе с изданием юрист, его клиент очень боится возвращения в Россию.

«Должно быть, он сказал мне это 50 раз», — цитирует газета Томпсона. Адвокат допустил, что российские власти сейчас готовят репатриацию Мингазова, а в Объединенных Арабских Эмиратах, где сейчас находится россиянин, собирают для этого необходимые документы.

Сын Мингазова Юсуф поделился информацией, что несколько месяцев назад сотрудники российских спецслужб пришли в квартиру матери его отца в Татарстане. Они попросили женщину подтвердить личность сына по фотографии и предоставить его биографические данные.

Равиля Мингазова власти Соединенных Штатов передали ОАЭ в 2017 году. Он находился в американской тюрьме Гуантанамо более 14 лет. По данным американских спецслужб, бывший российский военный в 2001 году бежал в Узбекистан, откуда перебрался в Афганистан, чтобы примкнуть там к террористам.