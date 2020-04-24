Последнего тяжелобольного с COVID-19 вылечили в Ухане

«В Ухане вылечили последнего больного, у которого заболевание, вызванное коронавирусом, протекало в тяжелой форме, и на сегодняшний момент число таких пациентов в этом городе равно нулю», — цитирует представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэна «Газета.ru».

По данным издания, на сегодняшний день в Китае выявлено 915 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более восьми тысяч человек, контактировавших с больными, находятся под наблюдением.