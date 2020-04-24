    24 апреля 2020, 15:17

    Последнего тяжелобольного с COVID-19 вылечили в Ухане

    Артур Блянихов

    В Ухане, где впервые зафиксировали вспышку коронавируса, врачи вылечили последнего тяжелобольного пациента с COVID-19. Об этом сообщил ТАСС.

    «В Ухане вылечили последнего больного, у которого заболевание, вызванное коронавирусом, протекало в тяжелой форме, и на сегодняшний момент число таких пациентов в этом городе равно нулю», — цитирует представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэна «Газета.ru».

    По данным издания, на сегодняшний день в Китае выявлено 915 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более восьми тысяч человек, контактировавших с больными, находятся под наблюдением.