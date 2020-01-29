Последнего эсэсовца Ивано-Франковска тождественно похоронили на Аллее славы
На прощании в Доме печати присутствовали представители местных властей, сообщил украинский «5 канал«. Также на похоронах были люди в форме, напоминающей фашистскую.
Мулика похоронили на Аллее славы городского кладбища. При жизни он не был реабилитирован, отметил канал. Тем не менее, ветеран СС был почетным гражданином Ивано-Франковска.
Мэр города Руслан Марцинкив пообещал, что в ближайшее время именем Мулика назовут одну из улиц.
Секретарь городского совета Виктор Синишин отметил в Facebook борьбу Мулика за независимость страны.
Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, в свою очередь, написал, что ветеран «смело боролся за торжество идей Адольфа Гитлера, за победу германского оружия под руководством рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера».
Ранее в городе Калуш Ивано-Франковской области открыли памятную доску Дмитрию Палиеву — украинскому националисту и офицеру дивизии «Галичина».