Последнего эсэсовца Ивано-Франковска тождественно похоронили на Аллее славы

В Ивано-Франковске прошла церемония прощания с последним местным участником дивизии СС «Галичина» Михаилом Муликом. Ему было 99 лет.

На прощании в Доме печати присутствовали представители местных властей, сообщил украинский «5 канал«. Также на похоронах были люди в форме, напоминающей фашистскую.

Мулика похоронили на Аллее славы городского кладбища. При жизни он не был реабилитирован, отметил канал. Тем не менее, ветеран СС был почетным гражданином Ивано-Франковска.

Мэр города Руслан Марцинкив пообещал, что в ближайшее время именем Мулика назовут одну из улиц.

Секретарь городского совета Виктор Синишин отметил в Facebook борьбу Мулика за независимость страны.

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, в свою очередь, написал, что ветеран «смело боролся за торжество идей Адольфа Гитлера, за победу германского оружия под руководством рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера».

Ранее в городе Калуш Ивано-Франковской области открыли памятную доску Дмитрию Палиеву — украинскому националисту и офицеру дивизии «Галичина».