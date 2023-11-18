Мир 18 ноября 2023, 13:40 Последнее заседание саммита АТЭС началось на полчаса позже из-за опоздания Байдена Делегации АТЭС полчаса ждали опоздавшего Байдена на последнем заседании саммита Li Xueren/XinHua

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Главы делегаций стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) полчаса ждали президента США Джо Байдена на последнем заседании саммита. Об этом сообщило РИА «Новости».

Американский лидер появился в зале последним под крик чаек и музыку. Из-за опоздания президента Соединенных Штатов заседание началось на полчаса позже запланированного.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен напряженно следил за выступлением Байдена с противоположной стороны стола неподалеку от китайского лидера Си Цзиньпина.

Саммит АТЭС завершился в Сан-Франциско 17 ноября. По итогам мероприятия участники согласовали итоговую декларацию с полным учетом позиций РФ. Российскою делегацию на саммите представлял вице-премьер Алексей Оверчук.

Посол по особым поручениям, старшее должностное лицо РФ в АТЭС Марат Бердыев рассказал, что американцы на полях саммита АТЭС показали разнузданное поведение. США не скрывают, что считают свои внутренние национальные установки важнее традиций гостеприимства и международных обязательств.