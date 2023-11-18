18 ноября 2023, 13:40
Последнее заседание саммита АТЭС началось на полчаса позже из-за опоздания Байдена
Делегации АТЭС полчаса ждали опоздавшего Байдена на последнем заседании саммита
Главы делегаций стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) полчаса ждали президента США Джо Байдена на последнем заседании саммита. Об этом сообщило РИА «Новости».
Американский лидер появился в зале последним под крик чаек и музыку. Из-за опоздания президента Соединенных Штатов заседание началось на полчаса позже запланированного.
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен напряженно следил за выступлением Байдена с противоположной стороны стола неподалеку от китайского лидера Си Цзиньпина.
Саммит АТЭС завершился в Сан-Франциско 17 ноября. По итогам мероприятия участники согласовали итоговую декларацию с полным учетом позиций РФ. Российскою делегацию на саммите представлял вице-премьер Алексей Оверчук.
Посол по особым поручениям, старшее должностное лицо РФ в АТЭС Марат Бердыев рассказал, что американцы на полях саммита АТЭС показали разнузданное поведение. США не скрывают, что считают свои внутренние национальные установки важнее традиций гостеприимства и международных обязательств.
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