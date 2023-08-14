Мир 14 августа 2023, 21:26 «Последнее средство». В США выступили против военной интервенции в Нигер Госдепартамент США: военная интервенция в Нигер должна быть «последним средством» Freepik

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США сосредоточились на поиске дипломатического решения проблемы с Нигером. Военная интервенция в африканскую страну должна быть «последним средством», заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. Его слова привелТАСС.

«ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки — прим. ред.) ясно заявило, что военная интервенция должна быть последним средством. Мы согласны с этим и продолжаем быть сосредоточены на достижении дипломатического решения», — отметил Пател.

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Он добавил, что американская сторона хочет мирного разрешения ситуации.

Ранее стало известно, что французские власти остались недовольны позицией американского руководства по мятежу в Нигере. В частности, негативную реакцию Франции вызвал визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в африканскую страну и ее контакты с путчистами.

Лидер Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара 11 августа заявил, что руководители государств — членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) договорились устроить вторжение в Нигер, чтобы восстановить власть свергнутого президента Мохамеда Базума. По словам политика, вторжение случится в ближайшее время.

Военный совет Нигера 14 августа сообщил, что предъявит свергнутому президенту Мохамеду Базуму и его соратникам обвинение в госизмене и угрозе национальной безопасности.