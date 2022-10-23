Последнее письмо Джона Леннона продали за 64 тысячи долларов | 360°

Мир 23 октября 2022, 08:00 Последнее письмо Джона Леннона продали за 64 тысячи долларов Последнее письмо битла Леннона продали за 64 тысячи долларов Публичное достояние

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Последнее письмо британского музыканта, экс-участника группы The Beatles Джона Леннона продали на аукционе за 64 тысячи долларов. Об этом сообщило издание TMZ.

Сообщается, что письмо было написано за несколько часов до смерти. Ожидалось, что его стоимость составит 30-50 тысяч, но количество претендентов в последний день аукциона Gotta Have Rock and Roll увеличилось, так что цена поднялась до 63 750 долларов.

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Покупатель предпочел остаться неизвестным.

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Леннон оставил подпись на письме перед отправкой своему бухгалтеру Барри Николсу. В письме музыкант перечислил имена трех доверенных лиц для голосования от его имени на ежегодном собрании корпорации Beatles, оно должно было состояться через девять дней в Лондоне. Через несколько часов Джона Леннона был смертельно ранен.

В сентябре Марку Чепмену, убийце Леннона, в очередной раз отказали в условно-досрочном освобождении. Следующее заседание намечено на 2024 год.

Чепмен застрелил битла 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке, когда тот с супругой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи. Музыкант скончался через 25 минут от потери крови. Чепмен не стал убегать с места преступления. Полиция задержала его, когда он читал книгу Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Его признали вменяемым и приговорили к пожизненному заключению.