Мир 14 февраля 2023, 13:47 После землетрясения в Турции из-под завалов спасли около 8 тысяч человек Президент Эрдоган: в Турции из-под завалов спасли восемь тысяч человек после землетрясения РИА «Новости»

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Спасатели сумели извлечь из-под завалов восемь тысяч человек после землетрясения на юго-востоке Турции. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, его слова привел ТАСС.

«Всего спасли около восьми тысяч человек. Более 81 тысяч человек пострадали, их направили в больницу, большую часть уже выписали», — сказал турецкий лидер.

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Эрдоган отметил, что по ходу разбора завалов обломков разрушившихся домов количество погибших неминуемо растет.

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Землетрясение на юго-востоке Турции произошло днем 6 февраля. Согласно последней официальной информации от властей, в результате разрушений погибли около 32 тысяч человек. Эффект от подземных толчков сравнили с разрывом 500 атомных бомб.

Всемирная организация здравоохранения сообщала об угрозе «вторичной» катастрофы в Турции, так как тысячи людей остались без доступа к электричеству, пище, воде и предметам жизненной необходимости.