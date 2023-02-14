14 февраля 2023, 13:47
После землетрясения в Турции из-под завалов спасли около 8 тысяч человек
Президент Эрдоган: в Турции из-под завалов спасли восемь тысяч человек после землетрясения
Спасатели сумели извлечь из-под завалов восемь тысяч человек после землетрясения на юго-востоке Турции. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, его слова привел ТАСС.
«Всего спасли около восьми тысяч человек. Более 81 тысяч человек пострадали, их направили в больницу, большую часть уже выписали», — сказал турецкий лидер.
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Эрдоган отметил, что по ходу разбора завалов обломков разрушившихся домов количество погибших неминуемо растет.
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Землетрясение на юго-востоке Турции произошло днем 6 февраля. Согласно последней официальной информации от властей, в результате разрушений погибли около 32 тысяч человек. Эффект от подземных толчков сравнили с разрывом 500 атомных бомб.
Всемирная организация здравоохранения сообщала об угрозе «вторичной» катастрофы в Турции, так как тысячи людей остались без доступа к электричеству, пище, воде и предметам жизненной необходимости.
Турция
Реджеп Эрдоган
Землетрясение на юге Турции
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