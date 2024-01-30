30 января 2024, 10:33
После взрывов на предприятии в Киевской области начался пожар
Пожар произошел на заводе под Киевом после взрывов
На заводе в Киевской области после серии взрывов начался пожар. Об этом сообщила областная военная администрация в Telegram-канале.
По данным пресс-службы, ночью предприятие подверглось атаке дронами-камикадзе. Сработала система противовоздушной обороны.
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«В результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар», — указали в Киевской областной военной администрации.
Пожар уже ликвидировали.
Ночью во вторник, 30 января, по данным агентства «РБК-Украина», прогремели взрывы в городе Белая Церковь Киевской области. Также серия громких звуков раздалась в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины и в Змиеве Харьковской области.
Накануне взрывы прогремели в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. Глава городской военной администрации Роман Мрочко призывал местных жителей спуститься в укрытия.
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