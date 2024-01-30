Мир 30 января 2024, 10:33 После взрывов на предприятии в Киевской области начался пожар Пожар произошел на заводе под Киевом после взрывов Global Look Press

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На заводе в Киевской области после серии взрывов начался пожар. Об этом сообщила областная военная администрация в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, ночью предприятие подверглось атаке дронами-камикадзе. Сработала система противовоздушной обороны.

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«В результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар», — указали в Киевской областной военной администрации.

Пожар уже ликвидировали.

Ночью во вторник, 30 января, по данным агентства «РБК-Украина», прогремели взрывы в городе Белая Церковь Киевской области. Также серия громких звуков раздалась в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины и в Змиеве Харьковской области.

Накануне взрывы прогремели в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. Глава городской военной администрации Роман Мрочко призывал местных жителей спуститься в укрытия.