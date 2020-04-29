После вспышки коронавируса моряков возвращают на авианосец «Теодор Рузвельт»

По данным издания, около 970 членов команды заразились коронавирусной инфекцией. Один из моряков умер. На борт возвращаются те военные, чей результат на COVID-19 оказался отрицательным.

Пока на авианосце проводилась дезинфекция, моряков разместили в отелях. Капитана судна в начале апреля отправили в отставку из-за того, что его письмо об инфекции на борту судна утекло в СМИ.