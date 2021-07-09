После вакцины Pfizer у жительниц Норвегии увеличилась грудь. Врач объяснил этот феномен

В социальных сетях появились сообщения женщин, что после укола вакциной Pfizer у них начала расти грудь. Врачи заявили, что ничего страшного в такой реакции организма нет. Она носит временный характер. Об этом сообщило издание NRK.

В Норвегии о выросшей груди сообщила 17-летняя Tik-Tok блогер Эмма. Она опубликовала ролик, в котором рассказала, что после первой инъекции купила себе бюстгальтер на размер больше.

В беседе с журналистами она отметила, что получила множество комментариев от женщин, которые рассказали, что с ними произошла такая же история.

Главный врач маммологического центра в норвежском городе Буде Генрих Бакманн объяснил, что сама грудь не увеличивается. После введения препарата увеличиваются подмышечные лимфатические узлы. Они поднимают женский бюст и создается впечатление, что он стал больше. Это просто реакция организма на введение препарата. Такой эффект продолжается всего несколько дней после чего все возвращается в норму.

Медик отметил, что в таких случаях женщинам в течении четырех недель после прививки не стоит проходить процедуру маммографии. Такие предупреждения есть в нормативах американского агентства по лекарственным средствам.

Генрих Бакманн призвал женщин регулярно самостоятельно осматривать грудь. В случае обнаружения уплотнений необходимо тут же обратиться к врачу.