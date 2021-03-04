После вакцинации препаратом от AstraZeneca в Южной Корее умерли 5 человек

В Южной Корее 4 марта после прививки вакциной от AstraZeneca умерли еще три человека. Накануне скончались два местных жителя. Об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

По данным KDCA, двум из трех умерших было более 50 лет. Они лежали в больницах, где ухаживают за пожилыми. Первый мужчина умер через 41 час после укола, другой — через 15 часов. Третья умершая — девушка 20-30 лет. Она была пациентом в клинике по уходу за инвалидами с серьезными заболеваниями и прожила после прививки 15 часов.

Вчера в городе Коян умер мужчина старше 50 лет, у которого были инсульт, диабет и проблемы с сердцем. Он получил вакцину 26 февраля. Еще один человек ушел из жизни через четыре дня после укола в городе Пхентхэк. Ему было за 60, и он сильно болел.

Местные власти начали расследование.

Позавчера этой вакциной привился президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, что сделал укол в Донбассе, и выложил на своей странице в Twitter фото с голым торсом из процедурного кабинета.