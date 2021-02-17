Врач объяснил случаи отсутствия антител после вакцинации от ковида

После вакцинации от коронавируса некоторые пациенты, сдавая тест на антитела, получают отрицательный результат. Это происходит из-за неправильно выбранного исследования, объяснил врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Поствакцинальный тест — это антитела к спайковому (S) антигену IgG. Почему его еще называют поствакцинальным? Потому что все имеющиеся в наличии и большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени, вводимого в организм, используют именно спайковый антиген SARS-CoV-2», — приводит РИА «Новости» слова Позднякова.

Коронавирус, как отметил врач, выделяет несколько антигенов. Самый стойкий иммунный ответ, по его словам, дают нуклеокапсидный и спайковый. Если в организме есть антитела класса IgG против любого из них, то это признак формирования иммунитета.

Но наличие иммуноглобулинов выявляется разными лабораторными исследованиями. Так, у некоторых пациентов обнаруживаются антитела только к спайковому антигену, у других — к нуклеокапсидному, еще одна группа пациентов реагирует на оба.

После вакцинации нужно сдавать тест на антитела класса S, заключил Поздняков. Это исследование покажет, как организм отреагировал на введение спайкового антигена. До прививки же можно сдать тесты на оба класса (S и N). Это поможет выяснить наличие приобретенного иммунитета у переболевших COVID-19.

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