После убийства учителя во Франции издадут книгу религиозных карикатур

После того, как 16 октября во Франции был зверски убит педагог Самюэль Пати, показывавший ученикам карикатуры на пророка Мохаммеда на уроке, посвященном свободе слова, появилось предложение издать книгу политических и религиозных шаржей.

Как сообщило агентство France Presse, эту инициативу высказали руководители 13 французских регионов. Их мнению озвучил председатель объединения, член Европарламента и глава совета региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег Рено Мюзелье.

В книгу, которая будет доступна бесплатно для всех учащихся лицеев, войдут самые значимые карикатуры, опубликованные ранее в прессе.

Инициативу уже поддержал министр образования Жан-Мишель Бланкер.

Самюэль Пати на своих уроках показывал карикатуры из французского журнала Charlie Hebdo. Его 18-летний убийца, по происхождению чеченец, родился в Москве в 2002 году и получил статус беженца во Франции. Он был застрелен полицией. По делу об убийстве Пати были задержаны 11 человек.

Во Франции гибель педагога назвали терактом. В память о нем во всей стране прошли акции. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего учителя.