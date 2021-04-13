После убийства афроамериканца городского управляющего в Миннесоте отстранили от должности

Власти города Бруклин-Сентер в американском штате Миннесота уволили городского управляющего Курта Богани после гибели 20-летнего афроамериканца Даунта Райта. Его застрелила полиция при задержании. Богани же неоднозначно высказался об офицере, который выстрелил в парня.

«Управляющий был сразу же освобожден от своих обязанностей, его место займет его заместитель», — написал мэр Бруклин-Сентера Майк Эллиотт в Twitter.

Как уточнил телеканал CNN, Богани ранее провел пресс-конференцию. Журналисты просили его рассказать о личности стрелявшего, но он отказался. Богани заявил, что не станет давать указания начальнику полиции раскрывать имя этого офицера, так как это «неуместно». По данным телеканала, некоторые участники посчитали, что чиновник сочувствует полицейскому, а не жертве.

Полиция остановила машину темнокожего Данте Райта из-за нарушения правил дорожного движения. Полицейские во время допроса установили, что ранее стражи порядка выдали ордер на его арест. Однако при задержании парень пытался вырваться, он сел в свою машину, после чего один из полицейских выстрелил в него.

Молодой человек проехал на своем авто еще несколько кварталов, затем врезался в другую машину. Врачи пытались спасти его жизнь, но безуспешно. После этого случая в Миннесоте начались протесты.