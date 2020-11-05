Путин поговорил с австрийским канцлером после теракта в Вене

Оба лидера подчеркнули решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

«Себастиан Курц выразил признательность за поддержку и соболезнования народу Австрии в связи с жестоким террористическим актом в Вене 2 ноября», — сказано на сайте Кремля.

Помимо террористической угрозы главы государств обсудили актуальные вопросы российско-австрийской повестки, включая борьбу с распространением коронавируса, в том числе с использованием вакцин.

Курц заявил, что Москва и Европа должны в дальнейшем сотрудничать в энергетической сфере. Также была выражена заинтересованность в возобновлении двусторонних контактов в полном объеме по мере нормализации эпидемической ситуации.