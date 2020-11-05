facebook_pixel
    05 ноября 2020, 22:20

    Путин поговорил с австрийским канцлером после теракта в Вене

    Наталья Жуковская

    Владимир Путин в четверг, 5 ноября провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем, в ходе которого выразил соболезнования в связи с недавним терактом в Вене.
    Путин поговорил с австрийским канцлером после теракта в Вене

    Оба лидера подчеркнули решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

    «Себастиан Курц выразил признательность за поддержку и соболезнования народу Австрии в связи с жестоким террористическим актом в Вене 2 ноября», — сказано на сайте Кремля.

    Помимо террористической угрозы главы государств обсудили актуальные вопросы российско-австрийской повестки, включая борьбу с распространением коронавируса, в том числе с использованием вакцин.

    Курц заявил, что Москва и Европа должны в дальнейшем сотрудничать в энергетической сфере. Также была выражена заинтересованность в возобновлении двусторонних контактов в полном объеме по мере нормализации эпидемической ситуации.