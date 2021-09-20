Лукашенко выразил соболезнования после стрельбы в Перми

В связи с жертвами в Пермском государственном национальном исследовательском университете президент Белоруссии Александр Лукашенко направил свои соболезнование российскому коллеге Владимиру Путину.

Об этом со ссылкой на пресс-службу главы республики сообщило РИА «Новости».

«С глубокой болью и скорбью восприняли в Белоруссии весть о страшной трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете, повлекшей гибель и ранение невинных людей», — сказано в тексте сообщения.

Лукашенко выразил свои искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

По данным Следкома России, при стрельбе в Перми были убиты шесть человек и 28 пострадали. Состояние девяти из них оценивается медиками как тяжелое. Стрелок при задержании оказал сопротивление и был ранен. На него заведено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от восьми лет до пожизненного заключения.