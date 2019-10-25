  • После срыва отопительного сезона во Львовской области уволился мэр города

    25 октября 2019, 17:32

    Ирина Нагайникова

    Мэр Нового Роздола во Львовской области Андрей Мелешко ушел в отставку из-за теплового коллапса, сообщил сайт «Аргументы и факты».

    Украинские города останутся без отопления

    Подробнее

    Замглавы Львовского областного совета Владимир Гирняк рассказал, что причиной увольнения новороздольского мэра и его заместителя стала критическая ситуация на местной ТЭЦ. Политик указал, что город без отопления остался еще и без руководства.

    Украинские СМИ сообщили, что в Новом Роздоле и Новояворовске без отопления остались около 30 тысяч человек. Теплоэлектроцентрали городов практически бездействуют из-за протестов и увольнений работников.