После срыва отопительного сезона во Львовской области уволился мэр города
Мэр Нового Роздола во Львовской области Андрей Мелешко ушел в отставку из-за теплового коллапса, сообщил сайт «Аргументы и факты».
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Замглавы Львовского областного совета Владимир Гирняк рассказал, что причиной увольнения новороздольского мэра и его заместителя стала критическая ситуация на местной ТЭЦ. Политик указал, что город без отопления остался еще и без руководства.
Украинские СМИ сообщили, что в Новом Роздоле и Новояворовске без отопления остались около 30 тысяч человек. Теплоэлектроцентрали городов практически бездействуют из-за протестов и увольнений работников.