После срыва отопительного сезона во Львовской области уволился мэр города

Украинские города останутся без отопления Подробнее

Замглавы Львовского областного совета Владимир Гирняк рассказал, что причиной увольнения новороздольского мэра и его заместителя стала критическая ситуация на местной ТЭЦ. Политик указал, что город без отопления остался еще и без руководства.

Украинские СМИ сообщили, что в Новом Роздоле и Новояворовске без отопления остались около 30 тысяч человек. Теплоэлектроцентрали городов практически бездействуют из-за протестов и увольнений работников.