После смерти Жванецкого в Одессе приспустят флаги

Городской совет украинской Одессы принял решение объявить 7 ноября днем траура в связи со смертью писателя-сатирики Михаила Жванецкого. Он скончался в возрасте 86 лет 6 ноября, за месяц до смерти объявив, что прекращает концертную деятельность.

В сообщении на сайте горсовета Одессы сказано, что в знак траура на зданиях города будут приспущены флаги с траурными лентами.

«В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, Почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября 2020 года в Одессе объявлено днем траура», — говорится в сообщении на сайте горсовета.

Одесский городской голова Геннадий Труханов, городской совет и его исполнительный комитет в связи со смертью сатирика выразили соболезнования его родным и близким.

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин сравнил Жванецкого с гвоздем, на котором висела российская «речевая эстрада». Гвоздь выпал, и она рухнула.