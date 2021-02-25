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    25 февраля 2021, 12:54

    После схода оползня в Индонезии погибли 5 человек

    Алена Макаренко

    Оползень сошел на золотодобывающем руднике в провинции Центральный Сулавеси в Индонезии. Об этом рассказал официальный представитель агентства по стихийным бедствиям, сообщило агентство Xinhua.

    После схода оползня в Индонезии погибли 5 человек

    Погибли как минимум пять человек, еще около 70 числятся пропавшими без вести, отметил «МИР 24».

    Оползни вызвали сильные ливни. Поисково-спасательные работы продолжаются, к местам поисков подъехала специальная техника. На месте ЧП работают полицейские и сотрудники местного поисково-спасательного бюро и агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

    Ранее оползень сошел в центре Баку. Эвакуировали жителей домов, расположенных недалеко от места происшествия. Поврежден местный ресторан.