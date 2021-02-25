После схода оползня в Индонезии погибли 5 человек

Оползень сошел на золотодобывающем руднике в провинции Центральный Сулавеси в Индонезии. Об этом рассказал официальный представитель агентства по стихийным бедствиям, сообщило агентство Xinhua.

Погибли как минимум пять человек, еще около 70 числятся пропавшими без вести, отметил «МИР 24».

Оползни вызвали сильные ливни. Поисково-спасательные работы продолжаются, к местам поисков подъехала специальная техника. На месте ЧП работают полицейские и сотрудники местного поисково-спасательного бюро и агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее оползень сошел в центре Баку. Эвакуировали жителей домов, расположенных недалеко от места происшествия. Поврежден местный ресторан.