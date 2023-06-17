Мир 17 июня 2023, 04:41 После саммита НАТО Украина останется с пустыми руками Foreign Policy: НАТО не пригласит Украину в альянс на саммите в Вильнюсе РИА «Новости»

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Июльская встреча западных союзников не принесет Украине ничего хорошего и оставит ее «с пустыми руками». Об этом сообщила обозреватель Foreign Policy Анчал Вохра.

«Foreign Policy стало известно, что Украину не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите альянса в следующем месяце в Вильнюсе в Литве. <…> Киеву даже не обозначат временные рамки», — объяснила она.

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По словам журналистки, в Брюсселе поговаривают о нежелании принимать Киев в ряды альянса. Такая неготовность обусловлена серьезной опасностью эскалации в противостоянии с Москвой. Сейчас НАТО действует дипломатически, не хочет совершать опрометчивых шагов. Вохра отметила, что на фоне этого блок должен отложить приглашение Украины в альянс на неопределенный срок.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о втягивании НАТО в украинский конфликт. Он обратил внимание на нескончаемые поставки вооружений киевскому режиму со стороны западных стран. Националисты Украины пытаются наступать, опираясь на поддержку союзных государств, однако ВС РФ все равно успешно уничтожают поставленную ВСУ технику.