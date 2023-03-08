Мир 08 марта 2023, 01:37 После разгона митинга в Тбилиси полиция начала массовые задержания протестующих ТАСС: сотрудники грузинской полиции приступили к задержанию протестующих YouTube

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Полиция начала массовые задержания протестующих у здания парламента в Тбилиси. Перед этим людей разгоняли спецназовцы, сообщил ТАСС.

Некоторые демонстранты пытаются вырвать из рук полицейских задержанных, но безрезультатно. Сообщается, что сотрудники МВД в числе прочих арестовали лидера оппозиционной партии «Гирчи» Зураба Джапаридзе.

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Задержания начались сразу после разгона митинга спецназом. Силовики окружили митингующих с двух сторон — с площади Свободы и улицы 9 апреля. Применяя слезоточивый газ и водометы, им удалось освободить площадь возле парламента.

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На улицах гудят сирены, а также звучат требования разойтись по домам.

Волнения в Тбилиси начались 7 марта после принятия парламентом закона об иноагентах. К ведомству пришли несколько тысяч недовольных этим законопроектом людей. Спустя время между полицией и протестующими начались стычки. Правоохранители стали поливать людей водой и распылять в толпу перцовые баллоны.