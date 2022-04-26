Власти Одессы сообщили о закрытии моста в Затоке после ракетного удара

Ведущий из курортного поселка Затоки мост закрыли для транспорта из-за повреждений, которые он получил в результате ракетного удара. Об этом сообщил советник главы Одесской области Сергей Братчук.

Он уточнил, что ударившие ракеты повредили мост. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняется.

«Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто. Просим водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения», — говорится в сообщении.

Через поврежденный мост шла единственная железная дорога и автомобильный путь между двумя частями Одесской области, разделенной Днестровским лиманом. Альтернативный путь объезда для автотранспорта пролегает через село Паланка в Молдавии.