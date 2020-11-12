После протестов в Ереване задержаны 10 лидеров оппозиции

В Ереване в результате протестов задержали 10 лидеров оппозиции. Среди них оказались бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян и глава телеканала «Еркир Медиа» Гегам Манукян.

Следователи объяснили, что оппозиционеры задержаны в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых беспорядков в столице республики с нарушением закона. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Специальную следственную службу Армении.

В полицию попали председатель оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» и руководитель телеканала «Еркир Медиа» Гегам Манукян. Правоохранители увезли заместителя главы оппозиционной Республиканской партии Эдуарда Шармазанова и оппозиционеров Сурена Суренянца, Давида Амбарцумяна и замглавы партии «Родина» Ару Саакяна. Их всех обвинили в организации массовых беспорядков.

Главу партии «Родина» Артура Ванецяна подозревают также в нарушении «правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащими государственную тайну». По аналогичной причине задержали главу оппозиционной партии «Национальная безопасность» Гарника Исагуляна, лидера «Одной Армении» Артура Казиняна и представителя партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна.

Еще двух оппозиционеров считают подозреваемыми и оставили под подпиской о невыезде.