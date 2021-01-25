После протестов против ковидных ограничений в Амстердаме задержаны 190 человек

Из-за беспорядков в Амстердаме на демонстрации против правительственных мер по борьбе коронавирусом задержали не менее 190 человек. Об этом сообщила полиция города.

«190 задержаний после демонстрации на Музейной площади, 33 задержания (семь из них несовершеннолетние) в основном за совершение открытых актов насилия, 142 задержания в связи с нарушением муниципального законодательства и 15 за нарушение 184-й статьи (о неповиновении требованиям полиции. — прим. ред.)», — сказано в сообщении полиции Амстердама в Twitter.

Телеканал NOS передал, что после начала комендантского часа в 21:00 (23:00 по мск) в десяти населенных пунктах начались беспорядки. Полиция вынуждена была развернуть свои силы. Несколько десятков молодых людей собралось в городе Хелмонд. Протестующие бросали петарды и камни в силовиков. В Венло разбиты витрины нескольких магазинов. В других городах люди устроили поджоги.

Как написало NL Times, полиция в Амстердаме и Эйндховене применила силу для разгона протестующих. Полицейские использовали дубинки и водометы, в Эйндховене применили слезоточивый газ. По данным Reuters, по всей стране задержаны более 240 человек.

Власти продлили практически полный локдаун в Нидерландах до 9 февраля. Он действует с середины декабря. Магазины, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости, не работают. Закрыты кафе, рестораны, театры, музеи, парки аттракционов, зоопарки, парикмахерские, салоны красоты, тату-салоны, казино, сауны, бассейны, спортзалы. Все ученые заведения с 16 декабря перешли на дистанционный режим.

С 24 января в Нидерландах начал действовать комендантский час. Выходить на улицы без веских причин нельзя с 21:00 до 04:30.