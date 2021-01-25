После протестов против ковидных ограничений в Амстердаме задержаны 190 человек
«190 задержаний после демонстрации на Музейной площади, 33 задержания (семь из них несовершеннолетние) в основном за совершение открытых актов насилия, 142 задержания в связи с нарушением муниципального законодательства и 15 за нарушение 184-й статьи (о неповиновении требованиям полиции. — прим. ред.)», — сказано в сообщении полиции Амстердама в Twitter.
Телеканал NOS передал, что после начала комендантского часа в 21:00 (23:00 по мск) в десяти населенных пунктах начались беспорядки. Полиция вынуждена была развернуть свои силы. Несколько десятков молодых людей собралось в городе Хелмонд. Протестующие бросали петарды и камни в силовиков. В Венло разбиты витрины нескольких магазинов. В других городах люди устроили поджоги.
Как написало NL Times, полиция в Амстердаме и Эйндховене применила силу для разгона протестующих. Полицейские использовали дубинки и водометы, в Эйндховене применили слезоточивый газ. По данным Reuters, по всей стране задержаны более 240 человек.
Власти продлили практически полный локдаун в Нидерландах до 9 февраля. Он действует с середины декабря. Магазины, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости, не работают. Закрыты кафе, рестораны, театры, музеи, парки аттракционов, зоопарки, парикмахерские, салоны красоты, тату-салоны, казино, сауны, бассейны, спортзалы. Все ученые заведения с 16 декабря перешли на дистанционный режим.
С 24 января в Нидерландах начал действовать комендантский час. Выходить на улицы без веских причин нельзя с 21:00 до 04:30.