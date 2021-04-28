После прививки препаратом Covishield у жительницы Киева начался паралич

После вакцинации от коронавируса у киевлянки начался паралич. Женщине сделали прививку препаратом Covishield, сообщила телевизионная служба новостей украинского телеканала «1+1».

«Паралич после вакцинации — 53-летнюю киевлянку госпитализировали на третий день после прививки препаратом Covishield. Есть ли связь между прививкой и параличом, выясняет специальная комиссия», — сказано в сообщении.

Компания вакцинации от коронавируса стартовала на Украине 24 февраля. Украинцам предложено несколько разновидностей вакцины: индийский препарат Covishield, CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech и вакцина американского производства Pfizer. Российский препарат «Спутник V» украинские власти не принимают.

Число привившихся жителей Украины составляет около 560 тысяч человек. Всего о «неблагоприятных случаях после вакцинации» сообщили 1045 человек.

За последние сутки, как сообщил Минздрав, на Украине зарегистрировано 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Также зарегистрирован 441 летальный исход.

Специалисты из Национальной академии наук Украины заявили, что «пик смертности по всем причинам уже пройден в первой половине апреля». Всего за время пандемии в стране было зарегистрировано более двух миллионов случаев заражения коронавирусом. Из этого числа 43,4 тысячи человек погибли. Более 1,6 миллиона заболевших выздоровели.