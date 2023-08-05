Мир 05 августа 2023, 00:57 После прекращения зерновой сделки на Украине сократили посевы Bloomberg: на Украине сократили посевы после прекращения зерновой сделки РИА «Новости»

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Крупнейшие сельскохозяйственные компании Украины сократили посевные площади после того, как Россия вышла из зерновой сделки и заблокировала основной экспортный коридор через Черное море. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

На Украине, как отметили авторы статьи, сужаются возможности для аграриев, у них ограниченное пространство для хранения зерновых. Как объяснили журналисты, в текущем году накапливается урожай, а у альтернативного судоходного коридора вдоль Дуная нет пропускной способности.

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Украинская компания HarvEast выводит из обработки от 10 до 15% наименее продуктивных площадей, указано в статье. На урожай 2024 года окажут влияние решения относительно выращивания пшеницы, рапса и ячменя. Их, как добавлено, примут в следующие несколько недель.

Евросоюз считает, что возобновить зерновую сделку можно будет путем повышения давления на власти России. Дипломатическая служба ЕС ведет работу со странами третьего мира, чтобы создать максимально жесткое давление на РФ для возобновления этого соглашения, сообщали ранее журналисты со ссылкой на дипмиссию одной из европейских стран в Брюсселе.