Мир 22 июня 2023, 19:56 После поражения Украины Запад откроет новый фронт в Грузии и Молдавии — InfoBRICS InfoBRICS: Запад после поражения Украины откроет новый фронт в Грузии и Молдавии РИА «Новости»

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НАТО не ждет от Украины победы в конфликте с Россией, выразил уверенность автор издания InfoBRICS Лукас Лейрос. По его прогнозу, когда киевский режим исчерпает все свои ресурсы и станет бесполезным для альянса, блок откроет два новых фронта — в Грузии и Молдавии. Именно эти страны, по его мнению, станут новыми марионетками.

«НАТО ожидает не какой-либо победы Украины, а лишь усилий со стороны своей марионетки по истощению сил и нанесению ущерба великому геополитическому врагу Запада», — указал Лейрос.

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Автор материала подчеркнул, что как только ВСУ больше не смогут сопротивляться, их оставят без западного вооружения. А поставки направят другим марионеткам, «способным нанести ущерб России», указал он.

Также Лейрос выразил уверенность, что украинские власти скрывают от своего народа истинное положение вещей, но при этом сознательно договариваются со спонсорами о продолжении конфликта.