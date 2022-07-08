Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в результате покушения получил огнестрельное ранение в шею справа. Кроме того, у него выявили подкожное кровоизлияние в левую часть грудной клетки, сообщило местное агентство Kyodo.

По информации NHK, у Абэ произошла остановка сердца, его доставили в больницу бортом вертолета. Один из чиновников, на которого ссылается телеканал, заявил, что экс-премьер находится в тяжелом состоянии.

Подозреваемый, по предварительным данным, успел сделать два выстрела в Абэ, подойдя к нему со спины. Его задержали. Мужчине 41 года, его зовут Тэцуя Ямагами. Он служил в морских силах самообороны. Службу начал в 2005 году и провел там около трех лет. Его мотивы пока неизвестны.

Местная жительница, которая находилась поблизости во время стрельбы, рассказала NHK, что во время выступления Абэ к нему сзади подошел неизвестный мужчина. Когда прозвучал первый выстрел политик еще находился на ногах, после второго он упал. Нападавший, по ее словам, не убегал с места преступления.