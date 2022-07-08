Бывший премьер Японии Синдзо Абэ, скончавшийся от огнестрельного ранения, находился в сознании после совершенного на него покушения 8 июля. Об этом написала японская газета NHK.

После покушения политик не потерял сознание, однако уже по пути в больницу его состояние стало критическим, у него отказали легкие и остановилось сердце. Попытки врачей спасти жизнь Абэ оказались тщетными.

Покушение на политика произошло во время публичного выступления в городе Нара. В него выстрелил 41-летний бывший военный Морских сил Японии. На допросе преступник признался, что был недоволен Абэ и намеревался его убить.

Бывшего премьера экстренно доставили в больницу, врачи сделали ему переливание крови, однако он не выжил.

С 2003 по 2004 год являлся генеральным секретарем Либерально-демократической партии Японии, осенью 2005 года получил пост генерального секретаря Кабинета министров. Абэ был премьер-министром с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год.