Эрдоган заразился коронавирусом после поездки в Киев

Положительные тесты на коронавирус сдали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмина. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

«Результаты нашего тестирования на коронавирус, которое мы с женой прошли из-за легких симптомов, оказались положительными», — написал Эрдоган.

Он добавил, что специалисты выявили заражение «омикроном», который протекает в легкой форме. Президент Турции заявил, что вместе с женой продолжит работать из дома.

Как напомнило ИА НСН, на этой неделе президент Турции с официальным визитом посетил Киев. По итогам переговоров с Владимиром Зеленским он заявил — Украина может преодолеть кризис только путем выполнения взятых на себя Минских соглашений. Он подчеркнул, что верит в возможность разрешения проблем мирным путем.