Мир 19 июня 2023, 06:33 После Одессы сильные взрывы прогремели в Запорожье — СМИ ТСН сообщил о мощном взрыве в Одессе РИА «Новости»

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Ночью 19 июня в Одессе прогремел мощный взрыв, вслед за ним громкие звуки послышались в Запорожье. Об этом сообщил телеканал ТСН.

«В Одессе раздался сильный взрыв», — объявили журналисты.

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По предварительной информации, сработала система ПВО. Спустя время звуки, похожие на взрывы, услышали в контролируемом киевским режимом Запорожье.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины после полуночи сообщило об угрозе ракетного удара в Запорожской, Днепропетровской областей и части ДНР, затем в Харьковской, Николаевской областях и ЛНР. Военные зафиксировали движение неопознанного беспилотника, а спустя время заявили, что на Одессу нацелили ракету из Черного моря, сработала система ПВО.

Украинский военнопленный рассказал, как командование бросило его подразделение в зону боевых действий, где до этого погибли четвертая и шестая роты.